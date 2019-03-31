Албон: уже в GP3 знал, что Леклер очень быстр

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал успех гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который завоевал поул на Гран-при Бахрейна.

«Отлично лажу с Леклером. Мы выступали в одно время в GP3, и, честно говоря, я уже тогда думал, что он очень и очень быстр. Действительно рад за него, здорово, что он завоевал поул. Откровенно говоря, думал, что ему потребуется больше времени, чтобы бросить вызов Себастьяну Феттелю», — приводит слова Албона GPBlog.

Победа в квалификации Гран-при Бахрейна стала для Шарля Леклера первой в карьере. Таким образом, он стал 99-м пилотом в истории Формулы-1, кому удавалось когда-либо завоёвывать победу в квалификации. Второе место в квалификации досталось Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.