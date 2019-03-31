Штайнер: «Рено» тратит много денег, не показывая результатов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз прошёлся по руководству «Рено» в лице Сириля Абитебуля, недовольного концепцией «команд В».



«Рено» просто нужно лучше работать, всё находится в их руках. Как я считаю, они сами создают себе проблемы, тратя много денег и при этом не показывая достойных результатов. Я считаю, что им нужно играть в свою игру, а не пытаться прижать нас. А в итоге они не приближаются к лучшим командам, вот в чём их проблема.



Способны ли они побеждать с той бизнес-моделью, что используют? Это отличный вопрос. Не выигрываем ни мы, ни они, но проблема не в этом. Мы лучше, в то время как они постоянно говорят, что не могут победить по той или иной причине, и оправдываются этим. На самом деле не похоже, что они способны побеждать», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

В «Рено» обеспокоены и недовольны подъёмом «Торо Россо»