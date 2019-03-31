В «Феррари» признали ошибку с отказом от замены шин Леклера в Австралии

Руководство «Феррари» признало, что допустило ошибку, решив не отправлять Шарля Леклера на замену шин во время Гран-при Австралии. Леклер мог побороться за очки, которые получает пилот, проехавший самый быстрый круг. На новых шинах Леклер смог бы увеличить скорость, сохранив отрыв от преследовавшего его Кевина Магнуссена. В результате Леклер сохранил за собой пятое место, но не сумел побороться за очки за самый быстрый круг.

«Уверен, что в конце сезона каждое очко будет важным. Мы не отправили Шарля за новыми шинами, хотя могли это сделать в Австралии. Почему мы так поступили? Дело в том, что шла первая гонка сезона, и мы не хотели слишком рисковать. Стоило ли нам отправить его в боксы? Возможно, да. Если честно, думаю, что мы извлекли из этого урок. Возможно, в следующий раз мы примем иное решение», — цитирует руководителя команды «Феррари» Маттиа Бинотто GPFans.