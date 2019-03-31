Боттас сохранил лидерство в общем зачёте после Гран-при Бахрейна

В Бахрейне завершилась гонка второго этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вторым к финишу приехал его напарник Валттери Боттас, за счёт лучшего круга на Гран-при Австралии сохранивший лидерство в общем зачёте с преимуществом в одно очко.



Третье место в чемпионате занимает Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», на счету которого два дубля в двух первых гонках сезона.



Формула-1. Общий зачёт



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 44 очка

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 43

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 27

4. Шарль Леклер («Феррари») — 26

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 22

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10

7. Ландо Норрис («Макларен») — 8

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6

10. Пьер Гасли («Ред Булл») — 4

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2

12. Александер Албон («Торо Россо») — 2

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 0

16. Джордж Расселл («Уильямс») — 0

17. Роберт Кубица («Уильямс») — 0

18. Даниэль Риккардо («Рено») — 0

19. Карлос Сайнс («Макларен») — 0

20. Ромен Грожан («Хаас») — 0



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 87

2. «Феррари» — 48

3. «Ред Булл» — 31

4. «Альфа Ромео» — 10

5. «Макларен» — 8

6. «Хаас» — 8

7. «Рено» — 6

8. «Торо Россо» — 3

9. «Рейсинг Пойнт» — 3

10. «Уильямс» — 0.