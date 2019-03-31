В Бахрейне завершилась гонка второго этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вторым к финишу приехал его напарник Валттери Боттас, за счёт лучшего круга на Гран-при Австралии сохранивший лидерство в общем зачёте с преимуществом в одно очко.
Третье место в чемпионате занимает Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», на счету которого два дубля в двух первых гонках сезона.
Формула-1. Общий зачёт
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 44 очка
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 43
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 27
4. Шарль Леклер («Феррари») — 26
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 22
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10
7. Ландо Норрис («Макларен») — 8
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6
10. Пьер Гасли («Ред Булл») — 4
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2
12. Александер Албон («Торо Россо») — 2
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 0
16. Джордж Расселл («Уильямс») — 0
17. Роберт Кубица («Уильямс») — 0
18. Даниэль Риккардо («Рено») — 0
19. Карлос Сайнс («Макларен») — 0
20. Ромен Грожан («Хаас») — 0
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 87
2. «Феррари» — 48
3. «Ред Булл» — 31
4. «Альфа Ромео» — 10
5. «Макларен» — 8
6. «Хаас» — 8
7. «Рено» — 6
8. «Торо Россо» — 3
9. «Рейсинг Пойнт» — 3
10. «Уильямс» — 0.
Боттас сохранил лидерство в общем зачёте после Гран-при Бахрейна