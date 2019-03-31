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Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монте-Карло. Гонщик «Скудерии» потерял лидерство после старта с поул-позишн, однако последовательно обогнал Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля и уверенно шёл к первой в карьере победе, пока у него не возникли проблемы с силовой установкой. В итоге Леклер занял только третье место и завоевал одно бонусное очко за быстрейший круг.

На подиум Гран-при Бахрейна вместе с Леклером поднялись победитель гонки британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас.

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