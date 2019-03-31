Леклер: мы вернёмся сильнее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, который он закончил на третьей позиции. Леклер лидировал большую часть гонки, но уступил позиции из-за поломки гибридной составляющей силовой установки.



«Такое случается, это часть автоспорта. К сожалению, сегодня был не наш день, но я уверен, что команда проделала потрясающую работу. Нам повезло в очень неудачной ситуации, поскольку финиш был за машиной безопасности.



Это тяжело, но мы вернёмся сильнее. Я плохо стартовал, но по ходу гонки мы были очень сильны Обидно финишировать третьим, но это часть гонок. Я никогда не смотрю на результат, только на потенциал. Поздравляю Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, а мы вернёмся ещё сильнее», — приводит слова Шарля Леклера BBC.