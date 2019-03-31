Видео: Феттель теряет машину в борьбе с Хэмилтоном и эпично теряет антикрыло

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор одного из решающих моментов гонки Гран-при Бахрейна. Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель в борьбе с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном за второе место потерял контроль над машиной, и его болид развернуло. После этого, далее по ходу круга, из-за сильных вибраций от испорченных колёс немец потерял на длинной прямой переднее антикрыло.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

По итогам гонки Феттель занял пятое место, в то время как Хэмилтон победил благодаря проблемам Шарля Леклера с силовой установкой.