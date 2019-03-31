Феттель: очень неожиданно потерял машину. Разочаровывающий день

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свой разворот в борьбе с Льюисом Хэмилтоном по ходу Гран-при Бахрейна и подвёл итоги гонки, где он стал пятым.



«Ветер, вероятно, не помог. Возможно, сыграл и тот факт, что впереди был Хэмилтон, я не знаю. Я очень неожиданно потерял машину, и меня развернуло. После этого было слишком поздно — шины были слишком сильно повреждены, что привело к тому, что антикрыло отвалилось.



Сложная гонка. У нас всех были проблемы в разные моменты гонки. У меня были очень сильные проблемы вначале на шинах „медиум“. В целом это была не та гонка, какую я хотел провести. Ну а потом я и вовсе допустил ошибку. Разочаровывающий день. Если ты стартуешь спереди и не финишируешь там, то это явно не то, чего мы хотели», — приводит слова Феттеля BBC.

Видео: Феттель теряет машину в борьбе с Хэмилтоном и эпично теряет антикрыло