Вольф: удача отвернулась от Леклера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором его подопечные привезли победный дубль. Также Вольф прокомментировал ситуацию с Шарлем Леклером, лидировавшим на большей части гонки, но упустивший победу из-за проблем с силовой установкой.



«Это длинный чемпионат и всегда нужно соблюдать баланс между производительностью и надёжностью, хотя сказывается и фактор удачи. Шарлю повезло, его машина оказалась самой быстрой в пелотоне, а затем удача от него отвернулась.



Речь идёт не о том, чтобы показать максимум на одном круге, а о том, чтобы держаться в темпе, даже если это означает финиш на третьей или четвёртой позиции. Что касается нас, то нам не хватило скорости на прямых, так что наша задача — улучшить ситуацию к гонке в Китае», — приводит слова Тото Вольфа BBC.