Хэмилтон: нам повезло. У Леклера впереди много побед

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посочувствовал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, лишившемуся победы в Гран-при Бахрейна Формулы-1 из-за проблем с силовой установкой. В итоге британец победил, а монегаск стал третьим.



«Невероятное невезение для Шарля. Он провёл такую отличную гонку. Мне нужно было сходить и повидать Шарля, ведь он проделал отличную работу. Я уверен, что это опустошающий результат для него, потому что он сделал свою работу, чтобы победить. Он заслуживал победы. Нам повезло. У этого парня впереди много побед. Я ожидал, что он будет выступать здорово, и он отлично выполняет свою работу. Но кто мог знать, что он окажется столь быстр так оперативно!» — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.