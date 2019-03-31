Риккардо могут оштрафовать за не вставленный в машину руль

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо вызван для разбирательств к стюардам Гран-при Бахрейна Формулы-1. Риккардо угрожает штраф за то, что после схода на последних кругах гонки в Сахире он не вставил обратно рулевое колесо. Из-за этого у маршалов возникли серьёзные проблемы с эвакуацией болида «Рено», стоявшего между первым и вторым поворотами.



Вместе с тем стоит отметить, что специальный световой сигнал на болиде «Рено» горел красным цветом, что свидетельствовует о возможной активности системы ERS. При таком сигнале рекомендуется не дотрагиваться до машины.



Непосредственно перед своим сходом Риккардо занимал девятое место. Он сошёл в тот же момент, как и его напарник по «Рено» Нико Хюлькенберг, ехавший шестым.