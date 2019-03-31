Сайнс: если бы прошёл Ферстаппена, гонка сложилась бы ещё драматичнее

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором он не смог добраться до финиша.



«Я стараюсь искать позитивные моменты. У нас был хороший старт, мы хорошо провели первый круг, машины впереди не отрывались от нас, и я вполне мог оставаться в первой шестёрке. Но я не думаю, что мы могли бы финишировать в очках, поскольку моя коробка передач барахлила на протяжении всей гонки.



Из-за этой проблемы мы теряли почти по секунде на круге, так что, если бы мне удалось пройти Ферстаппена, я стал бы пятым, а затем меня подвела бы коробка передач, итоги гонки в Бахрейне для нас были бы ещё драматичнее.



Столкновение с Ферстаппеном? Это гоночный инцидент. Я получил прокол от сильного удара. В такой ситуации нормально было бы, если бы мы оба получили повреждения, но ему повезло продолжить гонку, хоть он и ударил мой болид очень сильно», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.