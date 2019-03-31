Грожан: не буду говорить, что я думаю о решении не наказывать Стролла

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором он не смог добраться до финиша из-за последствий столкновения с Лэнсом Строллом на первом круге.



«В настоящий момент всё выглядит так, будто мы копируем прошлый сезон. Но мы сильны и всегда возвращались, так что следующая гонка должная пройти лучше. На старте кто-то ударил меня сзади. На этом всё. Моя машина была повреждена, я получил прокол. В итоге я потерял много времени, пытаясь вернуться в боксы, а затем продолжил гонку на повреждённом болиде.



Я не буду говорить, что думаю по поводу решения стюардов не наказывать Стролла, потому что это будет не очень хорошо. Всегда большой риск, когда вы стартуете не с той позиции, где планировали. Мы сожалеем о блокировке Норриса, но в итоге это в любом случае не изменило квалификации Норриса, зато повлияло на итоги нашей. В итоге старт с 11-й позиции погубил нашу гонку», — приводит слова Ромена Грожана Autosport.