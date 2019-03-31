Риккардо избежал штрафа за не вставленный в машину руль

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо избежал штрафа за то, что после схода на последних кругах гонки в Сахире он не вставил обратно рулевое колесо, сообщает испанский журналист Альберт Фабрега в своём «твиттере».

Стюарды приняли во внимание тот факт, что специальный световой сигнал на болиде «Рено» горел красным цветом, что свидетельствовует о возможной активности системы ERS. При таком сигнале рекомендуется не дотрагиваться до машины.



Непосредственно перед своим сходом Риккардо занимал девятое место. Он сошёл в тот же момент, как и его напарник по «Рено» Нико Хюлькенберг, ехавший шестым. Победу на Гран-при Бахрейна одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас.