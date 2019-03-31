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Квят: извлекли уроки из неудачного уик-энда

Квят: извлекли уроки из неудачного уик-энда
Авто / Формула-1

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Бахрейна, который он закончил на 12-й позиции.

«Уик-энд сложился неудачно начиная с квалификации, которую мы должны были пройти лучше. На старте гонки я столкнулся с пробуксовкой, что оставило меня позади на первом круге.

С этого момента мне пришлось сильнее сражаться, чтобы восполнить потерянные позиции, думаю, что без этих двух проблем гонка сложилась бы для нас намного лучше. Наш темп сегодня был хорош, и очень обидно, что меня развернуло после контакта с Антонио Джовинацци. Этот уик-энд получился не самым удачным, но мы извлекли из него некоторые уроки, так что я надеюсь, что мы сможем всё собрать воедино и удачно провести гонку в Китае», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.

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