Албон: напряжённая гонка, я постоянно с кем-то сражался

Пилот «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги Гран-при Бахрейна, который он закончил на девятой позиции.



«Гонка получилась очень напряжённой, я постоянно с кем-то сражался, мне всегда было чем заняться. Я не лучшим образом стартовал, замешкавшись в первом повороте. Но у нас была отличная стратегия и хороший темп на мягких шинах. Да, нам повезло со сходами, но я смог воспользоваться этим!



Были некоторые сложности с ветром, что делало поведение машины непредсказуемым, но мы были сильны в гонке, пусть у нас и вышел неудачный старт. Обгонять был непросто, поскольку шины перегревались, стоило приблизиться к соперникам, из-за чего мы застревали позади. Но мне понравилось, я получил ценный опыт. Очень рад, что получил свои первые очки в Формуле-1, и надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе в Китае», — приводит слова Албона пресс-служба команды.