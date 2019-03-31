Норрис: шестое место — очень хорошая работа, я очень рад!

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал шестой результат в гонке Гран-при Бахрейна.



«Я очень рад и доволен тем, что набрал первые очки и для себя, и для „Макларена“ после упорной работы команды по ходу зимы. У меня был хороший старт: хорошо сработал со сцеплением и тронулся с места, но потом был небольшой проворот колёс. Меня заблокировали в первом повороте, а затем я оказался на внешнем радиусе от ещё одной машины, и мы соприкоснулись. Я оказался на обочине и в гравии, потеряв несколько мест.



Темп после этого был очень сильным. Я довольно быстро отыгрался. У меня были некоторые проблемы в сформировавшемся „паровозике“ DRS, но, как только кто-то потерял DRS, я смог их обогнать. Возможно, у меня были некоторые проблемы на финальном отрезке, но сумел остаться впереди Кими. С моей стороны шестое место — очень хорошая работа!» — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».