Боттас: к Шарлю ещё всё придёт. Мне пришлось ждать первой победы 80 гонок

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой второй результат в гонке Гран-при Бахрейна и невезение Шарля Леклера, лишившегося победы из-за проблем с двигателем.



«Было несколько очень захватывающих и интересных моментов, было весело. Но были и моменты, когда я чувствовал себя довольно одиноко. Было невероятно трудно поддерживать ритм по ходу гонки. Но были хорошие сражения, я сумел в некоторые моменты поберечь мотор, когда не было угрозы позади и большой гандикап спереди. Также у меня в переднем антикрыле застряло что-то вроде пластмассового пакета, что сказывалось на скорости.



Это была неидеальная гонка, но в итоге удача была на нашей стороне. Мы, конечно, воспользуемся ей, особенно я — после невезения в прошлом году. Очевидно, Шарлю очень не повезло, он был очень силён, но к нему ещё всё придёт. Мне пришлось ждать 80 гонок до первой победы, так что я уверен, что у него всё будет в порядке», — приводит слова Боттаса Crash.