Эггинтон: у Квята не было возможности оправиться после двух инцидентов

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна.



«Сегодняшняя гонка оказалась насыщенной для нас и ряда других команд, но все работали усердно, и мы рады, что смогли набрать очки. Оба пилота провели не лучший старт, так что в конце первого круга мы оказались в задней части пелотона. С этого момента нам оставалось лишь атаковать и прорываться вперёд.



Гонка Даниила Квята оказалась чуть более насыщенной из-за контакта с Джовинацци и превышения скорости на пит-лейн. Его темп был хорош, но у него не было возможности оправиться после этих двух инцидентов, чтобы вернуться в борьбу за очковую зону.



Албон много работал и должен быть доволен своей гонкой и первыми очками в карьере, особенно учитывая сложные условия гонки. Теперь наши мысли переключаются на гонку в Китае, где мы ожидаем ещё одного плотного сражения в средней группе как в квалификации, так и в гонке», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.