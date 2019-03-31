Ферстаппен: мы не заслуживали подиума, это был не наш уик-энд

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при Бахрейна, где он занял четвёртое место.



«Думаю, сегодня мы показали максимальный результат и вновь набрали хорошие очки. Финиш на четвёртом месте — это не слишком плохо, ведь у нас были проблемы с темпом и сцеплением сзади, особенно при сильном ветре. Я сильно скользил, приходилось просто справляться с этим, но я не думаю, что мы смогли сделать всё сильно по-другому. Я ехал на пределе машины. В Австралии автомобиль был лучше, но здесь пришлось очень сложно.



Мы сегодня почти попали на подиум, но это было бы благодаря удаче — у нас не было темпа и мы не заслуживали его. В любом случае, Шарлю не повезло, но по крайней мере он всё-таки попал на подиум, а я не слишком разочарован четвёртым местом. Нам ещё многое нужно изучить насчёт машины, так что мы вернёмся на базу, поймём, что случилось здесь, и попробуем уменьшить отставание к Китаю. Это был просто не наш уик-энд», — приводит слова Ферстаппена пресс-службу «Ред Булл».