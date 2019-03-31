Райкконен: продолжаем прогрессировать

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котормо он финишировал на седьмой позиции.



«Это была хорошая гонка, мне удалось провести несколько действительно интересных сражений. В середине гонки было сложно из-за износа резины и сильного ветра, но после второй остановки в боксах управление у болида стало лучше. Мы продолжаем движение вперёд шаг за шагом, пытаемся всё делать правильно и добиться прогресса», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.



Райкконен закончил гонку на седьмой позиции, благодаря чему поднялся на шестую строчку в личном зачёте. Команда «Альфа Ромео» занимает четвёртую строчку в Кубке конструкторов после двух этапов сезона.