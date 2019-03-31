Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера по ходу гонки были отказом генератора тепловой энергии MGU-H.



«Не знаю, откуда взялись слухи, но с MGU-H всё было нормально. Мы сейчас проверяем мотор, у нас ещё нет точного объяснения произошедшего. Это была проблема с мотором, было несгорание в одном из цилиндров — мы ещё должны это понять. Думаю, это было смелое решение продолжить гонку в таких условиях, но в итоге мы заняли третье место, так что, вероятно, это было верное решение.



Мы не знаем источник проблемы, двигатель буден возвращён в Маранелло для тщательных проверок, потому что когда происходит что-то такое, то вам нужно время, чтобы всё проверить. Но мотор работал в конце гонки, мы точно используем его в пятницу в Китае, когда у нас будет целый день, чтобы оценить его поведение, функциональность и работу», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.