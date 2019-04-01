Хорнер подколол «Рено» после двойного схода

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подколол коллег из «Рено», чьи гонщики сошли в один момент ближе к финишу гонки из-за отказавших двигателей. Из-за выехавшей машины безопасности Макс Ферстаппен не успел обогнать Шарля Леклера в борьбе за третье место.



«К сожалению, отказавшие моторы „Рено“ не помогли нам попасть на подиум. Иронично, не так ли? Не имеет значения, стоят они на нашей машине или нет!» — приводит слова Хорнера ESPN.



Также руководитель австрийской команды прокомментировал слабую форму «Ред Булл» по сравнению с лидерами: «Мы пытаемся понять, где мы находимся. Довольно важно понять наши сильные и слабые стороны относительно „Феррари“. Вы можете видеть: как только вы попадаете в рабочее окно шин, то „Феррари“ смотрелась совсем другой командой по сравнению с той, что была две недели назад. Наоборот — с „Мерседесом“. Так что нужно понять, в чём магия. Похоже, мы просто неспособны выжать из шин всё и в квалификации, и в гонке».

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