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Стролл: думаю, что моё столкновение с Грожаном было гоночным инцидентом

Стролл: думаю, что моё столкновение с Грожаном было гоночным инцидентом
Авто / Формула-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором он занял 14-ю позицию.

«Я ещё не видел видеозапись инцидента на первом круге, но, думаю, что моё столкновение с Грожаном было гоночным инцидентом. Жаль, но моя машина оказалась повреждена и мне пришлось возвращаться в боксы за новым передним крылом. Такое случается в плотной борьбе и мне это дорого обошлось. Я продолжил бороться, но уже не мог отыграть то время, что я потерял.

Сегодня ветер был сильнее, но условия были одинаковыми для всех. Мы смогли добраться до иниша, теперь многое нужно проанализировать, посмотрим, что получится улучшить к этапу в Китае», — приводит слова Лэнса Стролла пресс-служба команды.

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