Абитебуль назвал проблемы «Рено» в Бахрейне неприемлемыми

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором его пилоты сошли с дистанции.



«После очень напрядённого зимнего перерыва мы не лучшим образом начали сезон. Как и в Австралии, в Бахрейне наша квалификация была испорчена мелкими проблемами с электроникой, что повлияло на обе машины. Наша гонка же сегодня оказалась закончена незадолго до финиша.



С этими проблемами мы уже сталкивались ранее, но не смогли исправить их в Бахрейне. Это становится всё более разочаровывающим и неприемлемым, поскольку обе машины показали хороший темп как на одном круге, так и на гоночной дистанции. Нико снова показал выдающийся прорыв с 16-го места на шестое. Даниэль положился на свой большой опыт, но его стратегия не сработала. Риккардо продолжит своё знакомство с болидом на тестах на следующей неделе, проводя работы над повышением производительности. Нам нужно реагировать на проблему и работать над надёжностью», — приводит слова Сириля Абитебуля пресс-служба команды.

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