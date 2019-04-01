Хюлькенберг: поднялся с 17-го места на шестое, но неожиданно потерял мощность

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал сход незадолго до финиша на Гран-при Бахрейна. Немец занимал шестое место.



«Определённо, такой итог сложно проглотить. Наш спорт иногда бывает таким тяжёлым. Это была отличная гонка со множеством сражений на трассе, я поднялся с 17-го места на шестое, но, к сожалению, мы не смогли доехать до финиша. Мы изучим, что случилось, но я весьма неожиданно потерял мощность — и всё. Это была весёлая гонка с сумасшедшим первым кругом, на котором мне пришлось выживать, ну а потом я сохранял спокойствие. Команда проделала отличную стратегию со стратегией с двумя пит-стопами, мы можем рассматривать это как позитивный момент. Нам нужно работать чище в будущем и удостовериться, что мы больше не столкнёмся с подобными разочарованиями», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».