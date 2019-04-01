Хорнер считает, что Гасли в концовке помешал автомобиль безопасности

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результаты Гран-при Бахрейна. Макс Ферстаппен занял четвёртое место, а Пьер Гасли – восьмое. Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнёр по команде Валттери Боттас. Тройку замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

«Пьер провёл хорошую гонку и заработал свои первые очки, став восьмым. Он продвигался вперёд, обгонял соперников. Он хорошо проявил себя, показал искусство пилотирования, здорово обгонял, всё это поможет в плане уверенности в собственных силах. Но автомобиль безопасности в концовке помешал ему улучшить позиции. Он быстро сокращал отставание от других болидов, находившихся впереди», — цитирует Хорнера пресс-служба команды «Ред Булл».