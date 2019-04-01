Кубица: в Бахрейне приходилось думать о том, как удержать болид на трассе

Пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица прокомментировал результаты Гран-при Бахрейна. Кубица занял 16-е место, став последним из участников, сумевших добраться до финиша. Выиграл гонку действующий чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим финишировал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

«Гонка была очень сложной, но мы ожидали этого. Проблемы с балансом болида поставили меня в сложную ситуацию. К тому же мешал ветер, сделав гонку более сложной. Но у меня было несколько кругов, на которых я получил удовольствие от вождения на свежих шинах. Тем не менее мне приходилось думать о том, как удержать болид на трассе, а не о результате», — цитирует Кубицу пресс-служба команды.