Расселл: у нас с Кубицей было классное соперничество в Бахрейне

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Бахрейна. Расселл занял 15-е место. Из участников гонки, добравшихся до финала, Расселл опередил лишь партнёра по команде Роберта Кубицу.

«Мы понимаем, в какой ситуации находимся. Но гонка получилась для меня весёлой и интересной. У нас было классное небольшое соперничество с Робертом. Благодарен команде, что нам разрешили вести гонку в своё удовольствие.

Гонка получилась хорошей, но, конечно, получаешь мало удовольствия, когда финишируешь на 15-м месте. Теперь будем анализировать работу болида, чтобы устранить проблемы», —цитирует Расселла пресс-служба команды «Уильямс».

Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнёр по команде Валттери Боттас. Тройку замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари».