Хэмилтон поддержал Феттеля: ошибки — мелочь на фоне его достижений

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля после Гран-при Бахрейна. Во время гонки соперники вели борьбу за второе место, когда Феттель допустил ошибку. Немецкого пилота развернуло в повороте. В итоге Хэмилтон опередил и Шарля Леклера, выиграв гонку, а Феттель занял четвёртое место. Подобную ошибку Феттель допустил уже в четвёртый раз в 10 последних гонках.

«Я смотрел повтор этого эпизода, там не было касания. На трассе был сильный ветер.

Ошибки Феттеля? Их не так много, чтобы всерьёз говорить о них. Такое случается с любым пилотом. Если являешься многократным чемпионом мира, это вовсе не значит, что ты застрахован от неудачных уик-эндов.

Посмотрите на карьеру Феттеля. Он добивался огромных успехов. Это гораздо важнее, чем какие-то развороты. Такие ошибки — мелочь на фоне его достижений», — цитирует Хэмилтона RaceFans.