Перес: набранные очки стали приятным сюрпризом

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал результаты Гран-при Бахрейна. Перес занял 10-е место. Его партнёр по команде Лэнс Стролл финишировал 14-м.

«Рад, что набрал первые очки в сезоне. Гонка была непредсказуемой. Учитывая непредсказуемый характер, набранные очки стали приятным сюрпризом.

Нам немного повезло, что оба болида «Рено» сошли с дистанции. Но и автомобиль безопасности мне помешал, потому что я приближался к Албону и потерял шанс обогнать его и выйти на девятое место.

Я очень хорошо начал гонку, улучшил позицию, но не смог защитить её. Затем у меня были проблемы с тормозами, они нагревались, мне пришлось сделать пит-стоп намного раньше, чем я планировал. Учитывая всё, что происходило в гонке, я считаю, что мы должны быть довольны набранным очком», — цитирует Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».