Ферстаппен заявил, что пытался избежать столкновения с Сайнсом

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что пытался избежать контакта с болидом «Макларена» Карлоса Сайнса-младшего во время Гран-при Бахрейна. После гонки Сайнс сообщил, что удар был очень сильным.

«Он пытался объехать по внешней дуге и затормозил слишком поздно. Думаю, что после этого он просто не видел меня с боку, я оказался в мёртвой зоне.

Я тоже поздно затормозил, видел, что он въехал в поворот. Я попытался избежать столкновения и наехал на бордюр, но мы всё равно зацепились колёсами. Думаю, нам не повезло, наверное, Сайнс не думал, что я окажусь в той позиции», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнёр по команде Валттери Боттас. Тройку замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Ферстаппен в итоге финишировал четвёртым, а Сайнс не смог закончить гонку.