Алонсо: не было смысла оставаться в Формуле-1, чтобы бороться за 9-10-е места

Испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что не жалеет об уходе из Формулы-1.

«В этом году я хотел попробовать другие гонки. В прошлом году в Бахрейне я был седьмым, в Австралии – пятым. Я провёл в Формуле-1 18 лет. Думаю, что не было смысла бороться за 9-10-е места. Лучше было уйти», — приводит слова Алонсо GrandPX.News.

Напомним, Алонсо примет участие в тестах «Макларена» в Бахрейне. В основных тестах примут участие Карлос Сайнс и Ландо Норрис, являющиеся боевыми пилотами команды, а в тестах шин «Пирелли», которые пройдут там же, в Бахрейне, примет участие Фернандо Алонсо, который отработает завтра, 2 апреля, и 3 апреля после обеда — утренняя сессия достанется Карлосу Сайнсу. Таким образом, команда выставит на предстоящих тестах два болида: один — специальный для шинных тестов, второй — боевой MCL34.