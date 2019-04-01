Спонсор команды «Хаас»: пришли в Формулу-1, чтобы побеждать, а не быть вторыми

Уильям Стори, владелец компании Rich Energy, главного спонсора команды «Хаас», заявил, что хочет вести борьбу за чемпионство в Формуле-1.

«Мы хотим не только обойти «Ред Булл», мы также хотим победить «Торо Россо». Речь идёт не только о трассе, но и о конкуренции в супермаркетах. Мы меняем ситуацию. Мы сейчас пытаемся улучшить позиции в Германии.

Мы хотим долгое время находиться в Формуле-1 вместе с командой «Хаас», рассчитываем на 20 лет и более длинные сроки.

Победа в Формуле-1 — главная задача. Мы пришли в гонки не для того, чтобы быть вторыми», — приводит слова Стори GrandPX.news.

После двух этапов нового сезона «Хаас» занимает в Кубке конструкторов пятое место. По итогам двух Гран-при пилоты «Хааса» набрали восемь очков.