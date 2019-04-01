Феттель не считает, что причиной ошибки в Бахрейне стало давление

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что причиной неудачи во время Гран-при Бахрейна стали собственные ошибки. Феттель по ходу гонки вёл борьбу с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, но во время одного из поворотов болид Феттеля развернуло. В итоге немец стал лишь пятым.

«Я не думаю, что причиной ошибки стало давление, которое на меня оказывается. Когда я боролся с Хэмилтоном, целью было оставаться впереди. Когда меня начало разворачивать, было уже слишком поздно что-то сделать.

Я потом смотрел повтор, конечно, причиной стала моя ошибка. Если бы не этот разворот, мы бы выступили лучше. Тем не менее гонка была тяжёлой, мне предстоит провести работу над ошибками, чтобы я лучше чувствовал болид.

С точки зрения прогресса команды я считаю, что мы сделали шаг вперёд после Гран-при Австралии. Есть поводы для того, чтобы смотреть вперёд с оптимизмом. По крайней мере у меня они есть», — цитирует Феттеля PlanetF1.