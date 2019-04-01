Кубица призвал «Уильямс» выяснить, почему болиды команды ведут себя по-разному

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что тесты в Бахрейне станут определяющими для британской команды.

«С самого начала я испытывал проблемы с тем, чтобы удержать болид на трассе. Мне приходится думать об этом, а не о гонке.

Нашим приоритетом должно стать выяснение причин, почему наши болиды ведут себя по-разному. Пока что мы не знаем причину. Необходимо, чтобы болиды работали одинаково, иначе мы будем иметь дело с лотереей.

Мы ждём тестов в Бахрейне. Пока что мы не участвуем в гонках, мы бьёмся за выживание», — цитирует Кубицу GrandPX.News.

Во время Гран-при Бахрейна Кубица занял 16-е место, став последним из участников, сумевших добраться до финиша. Выиграл гонку действующий чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.