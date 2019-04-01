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Албон — о первом круге Гран-при Бахрейна: мне будто прилетел в лицо огненный шар

Албон — о первом круге Гран-при Бахрейна: мне будто прилетел в лицо огненный шар
Авто / Формула-1

Тайский гонщик «Торо Россо» Александер Албон подчеркнул, что растерялся на первом круге Гран-при Бахрейна, когда ему в лицо ударил сноп искр от впереди идущих болидов соперников.

«На выходе из третьего поворота мне будто прилетел в лицо огненный шар. Я растерялся. Сайнс затормозил впереди, и я подумал о том, что у него может быть повреждена машина. Было очень жарко, я мог чувствовать тепло от искр. Ничего серьёзного, но я получил новый опыт. Я принял решение сменить траекторию, из-за чего потерял позицию, но я просто пытался выбраться из этой кучи искр», — приводит слова Александера Албона Autosport.

Албон закончил гонку на девятой позиции, заработав первые лочки в своей карьере в Формуле-1.

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