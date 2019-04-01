Ферстаппена развернуло на круге возвращения в боксы

В «инстаграме» Формулы-1 опубликовано видео с круга возвращения в боксы после гонки Гран-при Бахрейна, записанное с камеры, установленной на болиде голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. На записи видно, как голландского гонщика развернуло после того, как он опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера.



Ферстаппен поприветствовал монегаска, опережая его в одном из виражей трассы, и случайно заехал задним колесом на поребрик. После того как Макс нажал на газ, заднюю часть машины сорвало, что привело к развороту. Разумеется, после окончания гонки этот разворот уже не имел никаких последствий для распределения позиций.



Ферстаппен закончил гонку Гран-при Бахрейна на пятой позиции.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.