Команда WEC Rebellion Racing анонсировала сотрудничество с Aurus

Команда WEC Rebellion Racing анонсировала скорое сотрудничество с производителем представительских автомобилей Aurus. Тизер был опубликован в социальных сетях команды.

Ранее DailySportsCar сообщал, что в 2020 году бренд Aurus может прийти в американскую гоночную серию IMSA Weathertech Sportscar Championship.



По данным источника, Aurus будет брендировать силовую установку Oreca 07 с 4,5-литровым двигателем Gibson GL458 для команды G-Drive Racing, которая заинтересована в переходе в IMSA Weathertech Sportscar Championship. Команда будет выступать в топовом классе Dpi.



Напомним, премьера седана Aurus Senat — первой модели новой российской марки Aurus — состоялась на автосалоне в Москве. В 2020 году компания планирует представить также кабриолет, который будет использоваться на параде в День Победы 9 мая.