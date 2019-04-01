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Команда WEC Rebellion Racing анонсировала сотрудничество с Aurus

Команда WEC Rebellion Racing анонсировала сотрудничество с Aurus
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Команда WEC Rebellion Racing анонсировала скорое сотрудничество с производителем представительских автомобилей Aurus. Тизер был опубликован в социальных сетях команды.

Ранее DailySportsCar сообщал, что в 2020 году бренд Aurus может прийти в американскую гоночную серию IMSA Weathertech Sportscar Championship.

По данным источника, Aurus будет брендировать силовую установку Oreca 07 с 4,5-литровым двигателем Gibson GL458 для команды G-Drive Racing, которая заинтересована в переходе в IMSA Weathertech Sportscar Championship. Команда будет выступать в топовом классе Dpi.

Напомним, премьера седана Aurus Senat — первой модели новой российской марки Aurus — состоялась на автосалоне в Москве. В 2020 году компания планирует представить также кабриолет, который будет использоваться на параде в День Победы 9 мая.

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