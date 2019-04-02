Вильнёв: не думаю, что слова Хэмилтона, сказанные Леклеру, были искренними

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что действующий чемпион мира Льюис Хэмидлтон не был искренним, когда хвалил Шарля Леклера за гонку гран-при Бахрейна.



«Это прекрасно, что люди так хорошо относятся к Льюису Хэмилтону и что высоко оценили его слова о Шарле Леклере. Однако эти люди забывают о том, что пилоты помнят про камеры телетрансляции и про то, что их слова услышат миллионы. Я не думаю, что слова Хэмилтона Леклеру были искренними.



Если внимательно послушать Хэмилтона, то он говорит о том, что он лучше Леклера и остальных пилотов в пелотоне. Слова, сказанные Леклеру Хэмилтоном принижали Шарля и именно так Льюис показал ему, что он лучше, чем он», — приводит слова Жака Вильнёва GPBlog.