Боттас: в этом году не чувствую никакого давления

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что не чувствует никакого давления, связанного с конкуренцией за место в команде.



«Могу заверить, что в этом году я вообще не чувствую давления. Серьёзно, никакого давления. Понимаю, что претендовать на моё место могут многие, это нормально. Когда попадаешь в Формулу-1, хочешь оказаться в сильнейших командах.



Предстоит провести длинный сезон, прошло лишь две гонки. Пока у нас всё в порядке. Будем идти шаг за шагом», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.



После двух этапов Боттас возглавляет общий зачёт пилотов, набрав 44 очка. Он на одно очко опережает партнёра по команде британца Льюиса Хэмилтона. Напомним, Валттери выиграл Гран-при Австралии, а в Бахрейне занял второе место.