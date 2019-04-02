Норрис считает, что «Макларен» движется в правильном направлении

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что команда движется в правильном направлении. В гонке Гран-при Бахрейна дебютант Формулы-1 Норрис занял шестое место.

«Макларен» находится на правильном пути наверх. После прошлого года были приняты правильные меры, дважды подряд мы проходили в третий сегмент квалификации, получили возможность набрать очки, также заняли шестое место. Всё это является положительной тенденцией.

Мы просто были быстрее, чем рассчитывали. Мы здорово провели квалификацию. Рад, что нам удаётся демонстрировать такую скорость.

Мы знали, что можем набирать очки. И теперь нам удалось обогнать «Ред Булл». Даже если сравнивать с Феттелем, то всё неплохо. Когда он обгонял меня, его преимущество не было таким большим. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова Норриса Sky Sports.