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Видео: Шумахер-младший дебютирует за рулём «Феррари»

Видео: Шумахер-младший дебютирует за рулём «Феррари»
Авто / Формула-1

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер, впервые сел за руль болида «Феррари». Немецкий пилот сегодня, 2 апреля, принимает участие в тестах «Феррари», которые проходят в Бахрейне.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Феррари».

3 апреля Шумахера за рулём «Феррари» сменит Себастьян Феттель. Сам Шумахер завтра пересядет за руль «Альфа Ромео».

Отметим, что Мик впервые пилотирует современный болид Формулы-1. По правилам ФИА в двух из четырёх дней тестов по ходу сезона не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота.

В настоящее время Шумахер-младший выступает в гонках Формулы-2. Сам Шумахер признавался, что старается сконцентрироваться именно на этих гонках.

«Феррари» и «Альфа Ромео» подтвердили тесты Мика Шумахера в Бахрейне
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