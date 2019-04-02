Видео: Шумахер-младший дебютирует за рулём «Феррари»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер, впервые сел за руль болида «Феррари». Немецкий пилот сегодня, 2 апреля, принимает участие в тестах «Феррари», которые проходят в Бахрейне.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Феррари».

3 апреля Шумахера за рулём «Феррари» сменит Себастьян Феттель. Сам Шумахер завтра пересядет за руль «Альфа Ромео».

Отметим, что Мик впервые пилотирует современный болид Формулы-1. По правилам ФИА в двух из четырёх дней тестов по ходу сезона не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота.

В настоящее время Шумахер-младший выступает в гонках Формулы-2. Сам Шумахер признавался, что старается сконцентрироваться именно на этих гонках.