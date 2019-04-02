Хорнер опасается нехватки шин в случае изменения формата квалификации

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможное изменение формата квалификации с сезона-2020 Формулы-1. Новый формат предусматривает введение четырёх сегментов вместо нынешних трёх. После Q1, Q2 и Q3 должны выбывать по четыре пилота, после чего оставшиеся восемь гонщиков поборются в четвёртом сегменте.

«Мы открыты к новым идеям. Но всё нужно тщательно обдумать, мы не хотим изменения ради изменений.

Меньше всего мы хотим, чтобы во время последних сегментов квалификации болиды не выезжали на трассу из-за отсутствия шин.

На первый взгляд, у нас нет достаточного количества шин для квалификации в таком формате. Я думаю, что нам стоит более внимательно всё проанализировать, используя симулятор», — цитирует Хорнера GrandPX.News.