G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus

Российская команда G-Drive Racing официально объявила, что в гоночном сезоне-2019 будет выступать на прототипе Aurus 01 категории LMP2. Ранее предполагалось, что российский производитель автомобилей представительского класса Aurus забрендирует двигатели на прототипе G-Drive Racing. Напомним, на грядущее сотрудничество с Aurus намекнула и команда Rebellion, тоже выступающая в гонках на выносливость, но в категории LMP1.



Прототип Aurus 01 оснащён 4,2-литровым атмосферным двигателем V8, развивающим мощность около 600 л.с. При массе 900 кг прототип способен разгоняться до 340 км/ч. За рулем Aurus 01 экипаж №26 в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта примет участие на шести этапах Европейской серии Ле-Ман (ELMS), которые пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии.



Первой гонкой G-Drive Racing на прототипе Aurus 01 станет стартовый уик-энд европейского чемпионата во французском Ле-Кастелле 14 апреля. После этого российская команда выступит на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) в бельгийском Спа в рамках подготовки к главному событию года – марафону «24 часа Ле-Мана»



«Начало сотрудничества команды G-Drive Racing с новым российским автомобильным брендом Aurus – это знаковое событие. После громкой премьеры на недавнем Женевском автосалоне Aurus выходит на гоночные трассы мира. И мы очень рады, что будем представлять эту отечественную марку на международной автоспортивной арене. Уверен, на прототипе Aurus 01 мы станем еще сильнее. Поэтому будем ждать всех российских болельщиков на главной гонке планеты – «24 часа Ле-Мана». Болейте за нас. Россия, вперед!» — заявил гонщик и спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов.

Aurus 01