Грожан лидирует в первый день тестов Ф-1 в Бахрейне, Шумахер — 8-й, Квят — 11-й

Сегодня, 2 апреля, в Бахрейне проходит первый день тестов. Дважды по ходу утренних тестов шёл дождь, что повлияло на работу пилотов. Лучший промежуточный результат показал пилот «Хааса» Ромен Грожан. Вторым стал пилот «Торо Россо» Александер Албон, тройку замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, дебютировал за рулём современного болида. Шумахер, пилотировавший «Феррари», был восьмым. Россиянин Даниил Квят показал 11-й результат.

Формула-1. Бахрейн. Первый день тестов

1. Ромен Грожан («Хаас») – 1.30,982

2. Александер Албон («Торо Россо») — 1.31,089

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.31,319

4. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1.32,059

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.32,067

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.32,232

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.32,455

8. Мик Шумахер («Феррари») — 1.32,552

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.33,006

10. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.33,289

11. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,653

12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.33,682.