Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хорнер заявил, что «Ред Булл» нужно подобрать «волшебный ключик» к шасси

Хорнер заявил, что «Ред Булл» нужно подобрать «волшебный ключик» к шасси
Авто / Формула-1

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что инженерам предстоит провести работу над шасси болидов. Сегодня, 2 апреля, в Бахрейне стартовали тесты.

«Сейчас болид управляется непросто. Макс Ферстаппен здорово с ним справляется. Гасли пока сложнее, но и он справится, я уверен.

Тесты в Бахрейне сейчас очень кстати. Нам нужно улучшить работу болидов. «Мерседесу» в Бахрейне повезло, да. Но «Феррари» доминировала.

Постараемся понять, какие у нас сильные и слабые стороны по сравнению с «Феррари». Это очень важно. Цель — найти волшебный ключик.

«Феррари» очень впечатляет. Нам же нужно решить вопросы с шасси, работа двигателя пока нравится, силовая установка работает всё лучше», — цитирует Хорнера Autosport.

Хорнер опасается нехватки шин в случае изменения формата квалификации
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент