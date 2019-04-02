Хорнер заявил, что «Ред Булл» нужно подобрать «волшебный ключик» к шасси

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что инженерам предстоит провести работу над шасси болидов. Сегодня, 2 апреля, в Бахрейне стартовали тесты.

«Сейчас болид управляется непросто. Макс Ферстаппен здорово с ним справляется. Гасли пока сложнее, но и он справится, я уверен.

Тесты в Бахрейне сейчас очень кстати. Нам нужно улучшить работу болидов. «Мерседесу» в Бахрейне повезло, да. Но «Феррари» доминировала.

Постараемся понять, какие у нас сильные и слабые стороны по сравнению с «Феррари». Это очень важно. Цель — найти волшебный ключик.

«Феррари» очень впечатляет. Нам же нужно решить вопросы с шасси, работа двигателя пока нравится, силовая установка работает всё лучше», — цитирует Хорнера Autosport.