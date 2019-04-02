Риккардо — о столкновении с Хюлькенбергом: я ещё не привык к тормозам болида

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признал, что ещё не в полной мере чувствует уверенность в тормозах своего болида. Во время Гран-при Бахрейна Риккардо в первом повороте врезался в своего партнёра по команде Нико Хюлькенберга. Оба пилота команды в Бахрейне сошли перед финишем из-за проблем с двигателями.

«Очевидно, что я не планировал врезаться в Нико. Но, если честно, я ещё не полностью уверен в тормозах. Мне кажется, что примерно половину вреда моему болиду нанесла стратегия с одним пит-стопом. И, конечно, для команды было тяжело потерять сразу две машины, когда до конца оставалось уже всего три круга.

Я ещё привыкаю к машине. Буду работать во время тестов во вторник, хочу провести побольше времени в болиде, попробовать некоторые вещи», — приводит слова Риккардо RaceFans.