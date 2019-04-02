Штайнер: я больше удивлён, чем расстроен из-за снижения скорости «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что его удивило снижение скорости болидов команды во время Гран-при Бахрейна.

«Мы просто не понимаем, что произошло. Нет никаких мыслей о том, почему так получилось. Я должен быть расстроен, но, скорее, я удивлён. Я гораздо сильнее удивлён, чем расстроен. Странно, что мы до сих пор не понимаем, почему скорость так упала.

Что касается позитивных моментов, то мы можем провести тесты в Бахрейне, чтобы попытаться выяснить причину снижения скорости, получить представление о происходящем. Кроме того, нас никто не обошёл в Кубке конструкторов. По крайней мере, ущерб с точки зрения результата был небольшим.

Пока что мы все удивлены, неприятно удивлены», — цитирует Штайнера пресс-служба Формулы-1.