Формула-1 и Уилл Смит объявили о создании совместного шоу

Руководство Формулы-1 в союзе с компаниями Westbrook Studios и Apollo World Touring объявили о создании нового развлекательного шоу. Согласно планам организаторов, уже в 2020 году в рамках проекта будет представлен цикл передач, посвящённых различным этапам чемпионата, сообщает пресс-служба Ф-1.

Помимо собственно эпизодов с этапов Гран-при в передачах будут участвовать звёзды из мира шоу-бизнеса. Ожидается, что такой проект привлечёт к чемпионату ещё большее внимание и будет содействовать росту аудитории Формулы-1. Пробный эпизод проекта был показан на минувшей неделе. В нём рассказывалось о посещении Уиллом Смитом и его сыном Гран-при Абу-Даби-2018.

К слову, именно Уилл Смит является основателем Westbrook Studios.